Science spatiale : l’Iran parmi les dix premiers pays au monde

Saïd Qorbani s’exprimant à l’occasion d’un forum, le lundi 24 février, sur l'industrie spatiale, les opportunités et les défis dans la ville de Chiraz au sud de l’Iran évoque les activités satellitaires de l’Iran pour dire : « Une version du satellite Zafar a été lancée sans pouvoir se mettre en orbite. Nous ne le considérons pas comme un échec car le satellite n’a seulement pu atteindre la vitesse idéale pour atteindre la position orbitale visée. Mais nous somme en quête de renforcer et de faire avancer cette technologie et de nous nous y stabiliser ».

« D'ici la fin de l'année, nous construisons un nombre important de satellites et prenons des mesures efficaces pour faire avancer cette technologies et pour mener à bien les grands projets industriels dont notamment le lancement de satellites, la précision du positionnement et des caméras », a-t-il poursuivi.