La réunion de la commission conjointe mercredi à Vienne: une session «ordinaire»

Téhéran (IRNA)- La réunion des pays signataires de l'accord sur le nucléaire iranien et Téhéran qui se tiendra mercredi 26 février à Vienne est une session «régulière» et périodique au niveau des vice-ministres et des directeurs généraux.

Le service diplomatique de la Commission européenne a annoncé lundi que la première réunion des pays signataires de l'accord sur le nucléaire iranien et Téhéran, après lancement du mécanisme INSTEX, aura lieu mercredi à Vienne. Elle sera présidée par Helga Schmidt, spécialiste du dossier auprès du haut représentant de l'UE, Josep Borrell, précise le communiqué. Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas Mousavi cette réunion n'a rien à voir avec le mécanisme de règlement des différends (DRM), elle se tient régulièrement et périodiquement tous les trois mois.

