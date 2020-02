Le président Rohani inaugure une véritable autoroute reliant Téhéran au Nord

Lors d’une cérémonie d’inauguration marquant la mise en exploitation officielle d’une véritable autoroute reliant la capitale Téhéran au célèbre Nord verdoyant et vertigineux de l’Iran, le Président Rohani a visité de près une partie du tracé de l'Autoroute et les modalités de construction de tunnels et de ponts creusés dans le cadre du projet.

L’autoroute Téhéran-Nord qui commence depuis une intersection dénivelé entre l’autoroute Azadegan du Nord et l’autoroute Chahid Hemmat tout au long de la vallée de Kan. Elle traverse progressivement la zone montagneuse de Tochal en passant par la bordure du village de Sulqan puis le long tunnel (4970m) pour atteindre les chaînes montagneuses d’Alborz et la région Chahrestanak au nord de l’Iran.

Cette autoroute présentant un niveau de sécurité très élevé est unique dans la région du Moyen-Orient. Elle a été entièrement conçue, gérée et construite par les sociétés et ingénieurs iraniens.

" « Nous avons construit l'autoroute Téhéran-Nord au moment où le pays est touché par les sanctions les plus dures et nous sommes fiers que le boycott n'ait pas affecté la volonté de nos ingénieurs, travailleurs et managers de mener à bien cet important projet », s’est félicité le Président Rohani.

Par rapport au centre désertique ponctué d’oasis de l’Iran central, le Nord de l’Iran offre un contraste saisissant : paysages verdoyants, forêts denses, rizières dans le brouillard. Entre les rivages de la Caspienne et les montagnes de l’Alborz, jusqu’aux régions turkmènes, c’est un autre Iran, inédit et intriguant, riche en découvertes.