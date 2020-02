La Foire du livre de Téhéran aura lieu après le Ramadan

« Étant donné que le but du Salon international du livre de Téhéran est de créer une ambiance paisible, agréable et culturel pour les amoureux du livre et de la lecture, et de renforcer davantage le circuit financier et économique pour l’industrie de livres en Iran, et vue les conditions actuelles de la société touchée par la crise du Coronavirus, le conseil décisionel juge inapproprié la tenue de la 33e édition de l’exposition internationale dans la conjointure actuelle et préfère qu’elle se déroule après le mois sacré du Ramadan », a expliqué le secrétaire du conseil décisionnel et le porte-parole du 33 e Salon internationale du livre de Téhéran, Ayyoub Dehqankar.