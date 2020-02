Coronavirus : les Iraniens à l’étranger appellent à la levée des sanctions frappant les médicaments

Cette pétition lancée à l’initiative de l’ancien DG de l’agence d’information iranienne, ISNA (Agence de presse des étudiants iraniens), Abolfazl Fateh, vise à faciliter l'aide des Iraniens à l'étranger destinée à leurs compatriotes à l’intérieur du pays.

« Des sanctions les plus strictes qui visent directement ou indirectement les médicaments et les équipements médicaux en Iran risquent de propager le virus et de mettre la vie de plus de compatriotes en danger, surtout qu’à mesure que le nombre de patients augmente, les réserves pharmaceutiques et d'équipement du pays vont diminuer », peut-on lire dans la pétition.

Le pétitionnaire a demandé qu'elle soit signée par les Iraniens résidents à l'étranger pour aider à lever les sanctions imposées par les Etats-Unis contre les fournitures médicales et d’équipements vers l'Iran.