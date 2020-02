Iran: plus de cinq millions de masques seront distribués contre le coronavirus

Le vice-président pour la science et la technologie et chef de la Fondation nationale des élites iraniennes, Sorena Sattari, a annoncé mardi que le pays n’avait aucune difficulté à produire les produits de santé nécessaires pour lutter contre le coronavirus et le vaincre.

Faisant ces remarques dans la province de Khorasan-e Razavi, il a déclaré aux journalistes que l'Iran produisait des nanomasques et faisait partie des rares pays capables de produire des nano filtres stériles. Comme il l'a informé, la Chine a fourni à l'Iran des protocoles médicaux et de traitement appropriés et l'Iran obtient de bons résultats.

Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a ordonné au ministère de redoubler d'efforts pour produire au moins 20 000 litres de désinfectants par jour pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays.



Le ministre de la Défense a ordonné à la Defense Industries Organisation de lancer la chaîne de production des désinfectants dès que possible pour répondre à sa demande croissante au milieu de la peur mondiale croissante de l'épidémie de coronavirus.

