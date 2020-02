Tout comme le terrorisme, faire face au Coronavirus, nécessite une coopération régionale (Zarif)

Zarif a ajouté dans son message que l'Iran espère voir plus de coopération régionale y compris le lancement, à cette fin, d'un centre commun, longtemps négligé, pour le contrôle et la prévention des maladies.

L’épidémie de coronavirus poursuit sa progression à travers le monde. Elle touche désormais vingt-six pays et territoires en dehors de la Chine continentale (berceau du nouveau coronavirus) et a fait selon un dernier bilan, publié le mardi 25 février, plus de 2 700 morts et plus de 80 000 cas de contamination.

Alors que les cas de contamination se multiplient, l’OMS s’inquiète de la capacité des pays à endiguer l’épidémie.

Le bilan atteint désormais les 15 morts en Iran, selon le Ministère de la Santé.