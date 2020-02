Tout le monde est tenu de suivre les instructions du Comité national de contrôle du coronavirus (Rohani)

Le président Rohani a fait référence mardi à la première réunion du Comité de contrôle du coronavirus dans une déclaration, exprimant sa reconnaissance pour les efforts du personnel médical et de traitement pour réduire la propagation de cette épidémie dans le pays.

Il a ajouté, lors de la réunion, que le ministère de la Santé a présenté un rapport plein d'espoir sur ses mesures préventives et les derniers développements sur la propagation du virus Corona;

Indiquant que le rapport indique une diminution significative du nombre de visiteurs dans les centres de traitement en raison d'une infection par ce virus, Il y a également une augmentation du nombre de personnes sorties des hôpitaux après la période de traitement et leur état de santé s'est amélioré.

Le président iranien a souligné la nécessité de suivre complètement les conseils de santé émis par les autorités médicales dans tout le pays, afin de réussir l'élimination du virus Corona, comme cela s'est produit pendant la période de lutte contre l'influenza.

Le président a assuré au peuple iranien que le personnel médical compétent en Iran était capable de contenir ce virus dans les plus brefs délais.

Nous devons tous faire de notre mieux et ne pas être indifférents aux rumeurs d’ennemis visant à semer la peur et à propager l’anxiété au sein de la société, paralysant ainsi le mouvement du pays, a-t-il ajouté.

Il a également évoqué l'annonce des forces armées lors de la réunion du Comité national de lutte contre le virus Corona aujourd'hui, et son engagement à consacrer toutes ses énergies et à coopérer avec le Ministère de la Santé et à soutenir ses activités inlassables dans ce contexte.

