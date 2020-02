Acier: la production iranienne 20 fois plus que la moyenne mondiale

Les relations publiques de l'Organisation iranienne de développement et de modernisation des mines (IMIDRO) ont ajouté que l'International Steel Association a déclaré mercredi que des études avaient montré que la production d'acier brut de l'Iran avait augmenté de 46,7% en janvier et que la production mondiale de ce métal stratégique avait augmenté de 2,1%.

Au cours du premier mois de cette année 2020, la World Steel Association a enregistré que l'Iran avait produit 2 895 000 tonnes d'acier brut, soit une augmentation de 46,7% par rapport à la production de 1 971 000 tonnes l'an dernier.

La production totale de 64 pays producteurs d'acier dans le monde en janvier de cette année s'élevait à 154 millions et 436 mille tonnes, soit une augmentation de 2,1% par rapport à la même période l'an dernier, ce chiffre était en janvier 2019 de 151 millions et 228 mille tonnes.



Les cinq premiers pays développés dans l'industrie sidérurgique sont classés la Chine, l'Inde, le Japon, les Etats-Unis et la Russie.

Et la production d'acier brut en Iran a atteint 20 millions et 6 mille et 200 tonnes au cours des dix derniers mois, enregistrant une augmentation de 6,8% par rapport à 18 millions et 734 mille et 800 tonnes pour la même période l'an dernier.



Les exportations de lingots et de produits sidérurgiques ont totalisé plus de 8,8 millions de tonnes au cours des dix derniers mois.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**