Iran: le festival international d'invention et d'innovation de Khayyam reporté à cause du coronavirus

Mehrdad Soleimani, le responsable de l'organisation du Festival international d'invention et d'innovation de Khayyam a l'annulation de la troisième édition du festival à cause du coronavirus.

Il a été annoncé plus tôt que des pays, dont l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, le Japon, la Croatie, le Canada, la Roumanie, le Sri Lanka, le Vietnam, la Turquie et plusieurs autres pays, se préparaient à participer au festival.

L’épidémie de pneumonie s’accélère à travers le globe. Au total, quelque 78 000 personnes ont été contaminées à travers le monde, dans une trentaine de pays et territoires. La Corée du Sud et l’Iran se retrouvent en première ligne, lundi 24 février, avec respectivement le plus grand nombre de cas de contamination et de morts en dehors de la Chine. En Europe, l’Italie déplore désormais sept décès. Quatre nouveaux pays – l’Irak, l’Afghanistan, le Koweït et Bahreïn – sont touchés.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**