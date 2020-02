Yémen : Téhéran réitère son soutien aux négociations pour stopper la guerre

Le vice-ministre iranien des A.E. pour les affaires juridiques et internationales intervenant mercredi 26 février à une conférence sur le désarmement a vivement fustigé les politiques unilatérales américaines, la violation par Washington de ses engagements liés au Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC) et les actions malveillantes de l’administration US.

Dénonçant le mépris par les Etats-Unis à l’égard des résolutions onusiennes, le diplomate iranien s’est dit étonné de voir un membre permanent du Conseil de sécurit violent ouvertement une résolution du Conseil de sécurité (liée à l’accord nucléaire iranien de 2015) et force les autres aussi à agir de la même manière, tout en pointant du doigt l’Iran pour le non-respect de la même loi !

Le vice-ministre des Affaires étrangères réagissant également aux déclarations tenues par le Chef de la diplomatie saoudienne qui avait critiqué l'Iran pour son aide au peuple yéménite, a déclaré : « C'est une guerre que vous (les Saoudiens) avez commencée et que vous poursuivez ».

« Ne blâmez pas les autres pour votre erreur », a déclaré Baharvand en réponse au ministre saoudien des Affaires étrangères. La République islamique d'Iran a toujours soutenu les négociations pour mettre fin à cette guerre, a-t-il conclu.