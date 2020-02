Lutte contre le Coronavirus : le Leader remercie les médecins et les infirmières

L'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a déclaré que de tels efforts avaient favorisé le statut de la communauté médicale et infirmière dans le pays. Le Leader de la Révolution islamique a souhaité plein succès aux équipes médicales dans leur lutte contre ce virus mortel, tâche qu'il a qualifié de difficile et de capitale. L'Ayatollah Ali Khamenei a également exprimé l'espoir que le virus soit déraciné dès que possible.