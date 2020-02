Coronavirus en Iran : 20 000 kits de test et quelques autres accessoires attendus vendredi

Téhéran (IRNA-« « La première cargaison composée de 20 000 kits d’examen et d'équipements pour protéger aider les citoyens et soigner les malades et freiner la propagation du virus Corona, a été expédiée depuis la Chine vers l’Iran et doit arriver demain vendredi à Téhéran », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi.

Cette cargaison médicale a été fournie par le gouvernement et le Croix-Rouge chinois, a déclaré le diplomate. Le porte-parole de la diplomatie iranienne brossant un tableau positif jeudi 27 février sur les mesures prises par le ministère des A.E. pour aider les services sanitaire et médico-social nationaux qui se sont activé en première ligne et sans relâche pour lutter contre l’épidémie du Coronavirus a déclaré : « Immédiatement après la confirmation de l’épidémie dans le pays, le ministère des A.E. en compagnie de celui de la Santé, a mis à son ordre du jour l’examen des dimensions internationales liées à cette crise y compris la prise en charge des besoins médicaux ». À cet égard, les aides humanitaires promises par les pays amis à l’Iran est en train d'être finalisées », a-t-il ajouté. Selon le diplomate, la première cargaison d’aide a été préparée par le gouvernement et la Croix-Rouge chinois et comprend environ 20 000 kits d’examen et d'autres équipements et doit arriver au bord d’un avion de Mahan Air sur un vol spécial .