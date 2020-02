Lutte contre Coronavirus : la première cargaison d'aide chinoise arrive en Iran

L'ambassadeur de Chine en Iran, Chang Hua, a fait part vendredi 28 février de l’arrivée de la première cargaison d’aides chinoises vers l’Iran et ajouté : « Le Porte-parole du ministère chinois des A.E. a annoncé que la première cargaison d’aides chinoises en soutien à la protection des Iraniens contre l'épidémie du nouveau coronavirus est arrivée en Iran».

Selon le porte-parole du ministère iranien des A.E., Abbas Moussavi, la première cargaison d’aides chinoise, est composée de 20 000 kits d’examen et d'équipements pour protéger et aider les citoyens et soigner les malades et freiner la propagation du virus Corona.

Cette cargaison médicale a été fournie par le gouvernement et la Croix-Rouge chinois, a déclaré le diplomate.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne brossant un tableau positif jeudi 27 février sur les mesures prises par le ministère des A.E. pour aider les services sanitaire et médico-social nationaux qui se sont activé en première ligne et sans relâche pour lutter contre l’épidémie du Coronavirus a déclaré : « Immédiatement après la confirmation de l’épidémie dans le pays, le ministère des A.E. en compagnie de celui de la Santé, a mis à son ordre du jour l’examen des dimensions internationales liées à cette crise y compris la prise en charge des besoins médicaux ».

À cet égard, les aides humanitaires promises par les pays amis à l’Iran est en train d'être finalisées », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur de Chine à Téhéran a également remis mardi 250 000 masques au ministère iranien de la Santé et de l'Education médicale en soutien à la protection des Iraniens contre l'épidémie du nouveau coronavirus dans le pays.

« Aujourd'hui, en tant que représentant de l'ambassade de Chine en Iran, j'ai fait un don de 250.000 masques à l'Iran », a-t-il tweeté en persan. « D'autres contributions suivent. Sois fort, Iran », a-t-il dit.