Iran/France : Chahab Hosseini, Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres

Institué en 1957, l’Ordre des Arts et des Lettres est l’une des plus importantes décorations honorifiques de la République française et récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde.

Chahab Hosseini, de son nom complet Seyed Chahabeddin Hosseini Tonekaboni, né le 3 février 1974 à Téhéran, est un acteur iranien de cinéma et de télévision.

Il devient célèbre en jouant dans des films comme Cette femme ne parle pas (In Zan Harf Nemizanad) et Une bougie au vent (Shamii Dar Bad), avant d'entamer une collaboration fructueuse avec le cinéaste Asghar Farhadi avec À propos d'Elly et Une séparation.

Devenu célèbre en 2008 avec le film Super Étoile, il tient des rôles importants dans Recherché en mai, Piscine de dessin ou Mahya.

Il reçoit en 2016 le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes pour son rôle dans Le Client, également, l’Ours d'argent du meilleur acteur au 61 Festival de Berlin avec Une séparation du réalisateur Asghar Farhadi.