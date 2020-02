La FICR examine comment aider l'Iran dans la lutte contre le coronavirus

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté de la façon d'aider l'Iran en lui fournissant du matériel médical, y compris le kit médical (Kit) nécessaire pour diagnostiquer le virus et du matériel pour préserver la sécurité du personnel médical.

Le responsable iranien a déclaré lors de la réunion que la République islamique d'Iran a toujours cherché à maintenir les questions spécialisées et humanitaires à l'écart des divergences politiques alors que le gouvernement américain actuel, en particulier son secrétaire d'État, cherche une procédure immorale et non professionnelle pour exploiter une question humanitaire à des fins politiques, et ils mentent même à ce sujet.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté que ce virus n'a pas de patrie ou de subordonné, et qu'il peut se transformer en un problème mondial, il doit donc être confronté et contrôlé à l'échelle mondiale.

