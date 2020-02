Il a ajouté que 388 personnes ont été touchées par le virus jusqu'à présent.



L'âge moyen du défunt a été rapporté à plus de 60 ans, a-t-il précisé.



L'Iran a temporairement fermé des écoles, des universités et d'autres centres éducatifs et annulé tous les rassemblements publics tels que des concerts et des événements sportifs pour aider à lutter contre la maladie.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**