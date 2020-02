L'Iran reçoit le 5ème lot de kits de test du coronavirus

Nous apportons maintenant la cinquième série de kits de test et d'équipement d'urgence @WHO # COVID19 malgré les difficultés dues aux restrictions de vol, a écrit Hamelmann sur son compte Twitter. Grâce à @WHOIraq à #Baghdad, ils volent vers #Tehran, a-t-il ajouté.



Il a ensuite tweeté «la 5ème série de kits de test # COVID-19 est arrivée à #Téhéran - juste à temps.»

«Ce serait beaucoup plus facile et plus rapide sans restrictions de voyage», a noté Hamelmann.



Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), «CDC a développé une nouvelle trousse de test de laboratoire à utiliser pour tester des échantillons de patients pour le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), le virus qui cause le COVID-19 . »

