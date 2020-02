De hauts responsables iraniens infectés par le coronavirus : l’annonce par eux-mêmes est « un important signe de sincérité »

Le communiqué de presse de l'ambassade d'Iran en Croatie poursuit : « Depuis le déclanchement de l'épidémie du virus en Chine, la République islamique d'Iran a mis à son ordre du jour des contre-mesures, compte tenu de la propagation rapide et dangereuses de cette maladie, parce que la santé publique et la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI) sont essentielles pour assurer la santé de la communauté internationale ». « L'Organisation mondiale de la santé a salué à plusieurs reprises la capacité structurelle et exécutive de l'Iran à protéger la santé des citoyens et à lutter contre les maladies infectieuses », s’est félicité l’ambassade d’Iran en Croatie.

L'Iran a temporairement fermé des écoles, des universités et d'autres centres éducatifs et annulé tous les rassemblements publics tels que des concerts et des événements sportifs pour aider à lutter contre la maladie.

L'Iran a fait état ce vendredi de la mort de huit personnes infectées par le nouveau coronavirus parmi 143 nouveaux cas détectés ces dernières 24h, portant le bilan à 34 morts.

De hauts responsables iraniens, dont le vice-ministre de la Santé, ont été infectés.