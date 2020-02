MK2 annonce la sortie de la Trilogie de Koker de Kiarostami en France

La trilogie est composée de «Où est la maison de l'ami?», «Et la vie continue» et «À travers les oliviers», qui ont tous été tournés sur place dans la ville rurale de Koker, dans le nord de l'Iran.

«Placées délicatement entre fiction et documentaire, comédie et tragédie, les fables lyriques de The Koker Trilogy illustrent à la fois l'humanisme doux et le tour de passe-passe ludique qui définissent la sensibilité du réalisateur», écrit la Criterion Collection, le distributeur américain de la collection.

«Avec chaque film successif, Kiarostami nous plonge plus profondément dans la« réalité »des coulisses du film qui l'a précédé, renforçant notre compréhension du réseau complexe de relations humaines qui soutiennent à la fois un décor de cinéma et un village. Le résultat est un zoom vers l'extérieur progressif qui révèle la majesté cosmique et le mystère de la vie ordinaire », a-t-il ajouté.

Mirshab a déclaré que MK2 Films prévoyait également de publier en même temps le documentaire du réalisateur Mehdi Shadizadeh, «With the Wind», sur la vie du cinéaste iranien Abbas Kiarostami et sa carrière artistique. «Le film dépeint habilement les divers aspects de la carrière de Kiarostami et son éloquence qui ont attiré l'attention des gestionnaires de MK2», a ajouté Mirshab.

Le film a été projeté dans les salles de cinéma Art et Expérience le 22 juin 2019, en même temps que l'anniversaire du défunt réalisateur.

