L'épidémie de coronavirus est « un problème mondial »

À cette fin, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, en contactant les autorités compétentes en France et en envoyant des lettres séparées à certains des ministres du pays, a brossé un tableau détaillé sur les derniers développements liés à l’épidémie du nouveau Coronavirus en Iran et évoque l’impératif d’une lutte sévère et collective contre la maladie.

Le diplomate iranien a réitéré à cette occasion sur un renforcement des coopérations Téhéran-Paris, dans la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), annonce l’ambassade de la RII.