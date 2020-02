Hassan Rohani appelle toutes les nations et tous les gouvernements du monde à la solidarité dans la lutte contre le Coronavirus

éhéran (IRNA)-Le Président Hassan Rohani et l’émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, ont eu une conversation téléphonique ce samedi pour discuter de l'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19) et de la manière d'approfondir davantage les relations bilatérales. « Aujourd'hui, le Coronavirus est devenu un problème mondial et il revient à toutes les nations et à tous les gouvernements du monde de faire preuve de la solidarité et de s'entraider pour surmonter ce problème dès que possible », a déclaré le Chef du pouvoir exécutif iranien.

Le Président iranien a émis l’espoir de voir le future sommet irano-qatari prévu prochainement à Doha permettre de promouvoir efficacement la coopération pratique bilatérale et les relations d’intérêt commun. « Heureusement le ministère iranien de la Santé, du Traitement et de l’Education médicale, a établi de mesures extraordinaires en matière de répondre à l’épidémie et de contrer la propagation du virus », a déclaré le Président Rohani affirmant que l’heure est à la coopération et à la solidarité à l’échelle internationale face à cette crise qui est devenue mondiale. S’attardant sur la nécessité d'une coopération bilatérale et régionale entre tous les pays de la région, Hassan Rohani a poursuivi : « La République islamique d'Iran a mis à son ordre du jour la mise en œuvre des protocoles sanitaires spécifiques sur le commerce et sur l'exportation de marchandises et reste décidé à les appliquer ». « Il existe également un protocole spécial de santé pour les déplacements entre les deux pays, qui nous permet un retour au programme de vols normal », a-t-il renchéri toujours lors de cette conversation téléphonique. Pour sa part l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, s’est dit satisfait de sa visite à Téhéran, toujours lors de ce contact téléphonique avant d’espérer de voir la poursuite du dialogue irano-qatari à Doha.