Festival du film iranien au Japon

Au cours de l'événement de deux jours, les films iraniens «Sweet Taste of Imagination», «The Painting Pool», «Crazy Rook», «So Close, So Far», «Body Guard» et «The Last Supper»seront projetés.



Le festival est organisé par le service culturel iranien au Japon et avec la coopération de la municipalité de Fujisawa et de l'association culturelle Fujisawa.

«So Close, So far» est un film dramatique iranien réalisé par Reza Mirkarimi. Le film a également été sélectionné comme représentant de l'Iran en langue étrangère aux Oscars.



«The Painting Pool» est un film dramatique iranien de 2013 écrit et réalisé par Maziar Miri. Le film est sorti le 13 mars 2013 à Téhéran et se concentre sur la dynamique interpersonnelle entre un ensemble de parents handicapés mentaux et leur enfant.

