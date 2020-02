Blessé à l'épaule, il a mis quelques mois à revenir, ce qui était un risque pour l’athlète iranien qui n’a pourtant pas plié.

Mais pour lui la compétition d'haltérophilie en Asie de l'Ouest était différente de celle de la Suisse.

Au cours des six derniers mois, le médaillé d’or mondial n'avait soulevé que 80 kg à l’arraché et 120 kg à l’épaulé-jeté, et cela lors du championnat de World Challenge Cup, organisée en Suisse.