L'Iran appelle à l’application des accords d’Astana « dans les plus brefs délais »

Le Président de la République islamique d’Iran (RII) s’est entretenu ce samedi soir par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à propos de la crise d’Idlib en Syrie. Hassan Rohani qualifiant de « préoccupante » la situation à Idlib au nord-ouest de la Syrie, a souligné, au cours de la discussion, la nécessité de mettre en œuvre les accords signés dans la cadre du processus de paix d’Astana et cela « dans les plus brefs délais » afin de rétablir le calme et la sécurité dans la région et d’en déraciner le terrorisme.