L'Iran mets en garde contre les dangers de l'élaboration d'un régime de sanctions contre les droits des nations

Lors d'une rencontre samedi à Genève avec la ministre des droits de l’homme du Pakistan, Shirin Mazari, Ali Baghery Kani a souligné l'importance et la nécessité de développer la coopération dans le domaine des droits de l'homme aux niveaux bilatéral et international.

Il est impératif que des négociations globales se poursuivent avec des négociations globales entre les deux pays pour contrer les actions hostiles, a déclaré Baghery.

akeri a également souligné la nécessité de former des groupes de consensus et de résoudre les mesures coercitives unilatérales sous forme de coopération bilatérale et d'accords internationaux.

Le Secrétaire a également appelé au développement des relations entre les deux pays dans le cadre du Mouvement des pays non alignés, soulignant l'importance de sa capacité à l'utiliser.

