Téhéran (IRNA)- Il avait déjà été primé en2017 à Cannes pour Un homme intègre. Le cinéaste Mohammad Rasoulof est cette fois récompensé à Belin pour un film sur la peine de mort, There is No Evil, qui remporte l'Ours d'or.

Au terme d’une 70e édition aux accents politiques, la Berlinale a attribué l’Ours d’or à «There is No Evil», film sur la peine de mort réalisé par l’Iranien Mohammad Rasoulof. L'actrice iranienne Baran Rasoulof reçoit la statuette de l'Ours d'Or, remporté par le film de son père Mohammad Rasoulof, interdit de quitter le pays. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**