Iran : les exportations de produits pétrochimiques ont augmenté de 5%

Seyyed Hamid Hosseini, s’exprimant à l’occasion d’une interview accordée dimanche premier mars au correspondant économique de l'IRNA, évoque qu’en temps de sanction les statistiques diffusées ne sont pas systématiquement transparentes. Le porte-parole de l’Union des exportateurs des produits non-pétroliers fait pourtant part d’une hausse de 5% de production pétrochimiques dans le pays depuis le début de cette année civile iranienne « due à la mise en exploitation de nouvelles unités de production ».

S’agissant de l'impact économique de l'épidémie du Coronavirus sur les marchés énergétiques iraniens et mondiaux et leurs industries, M.Hosseini a expliqué que le coronavirus a paralysé une partie de l’économie chinoise et cela en raison des mesures radicales de la lutte contre la maladie qui pèsent indéniablement sur l’activité économique chinoise à savoir : mise en quarantaine de villes entières, limitation des déplacements, fermeture de magasins et d’usines…, ce qui a également des effets sur l’économie mondiale dont celle de l’Iran.

Selon M.Hosseini, l'Iran pourrait rencontrer des difficultés à cet égard car une partie de son marché d'exportation pétrochimique se trouve dans les pays voisins.

Soulignant que les principales destinations d’exportations pétrochimiques de l'Iran sont la Turquie et l'Irak, il a déclaré que la fermeture de la frontière et l'ambiance d’incertitude persistante dans la région pourraient affecter le marché d'exportation iranien.