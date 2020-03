Les États-Unis n'ont aucune position juridique pour décider de l'avenir de l'Afghanistan (Téhéran)

Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié une déclaration concernant la signature d'un accord entre les États-Unis et les talibans visant à mettre fin à la guerre de 18 ans en Afghanistan.

Le texte intégral de la déclaration est le suivant:



La République islamique d'Iran estime qu'un accord de paix durable en Afghanistan ne peut être atteint que par un dialogue intra-afghan avec la participation de groupes politiques du pays, y compris les Taliban, et compte tenu des considérations des voisins de l’Afghanistan.

La République islamique d'Iran se félicite de tout développement qui contribue à la paix et à la stabilité en Afghanistan et soutient les efforts déployés sous la direction de l'Afghanistan à cet égard.



La République islamique d'Iran estime que la présence de troupes étrangères en Afghanistan est illégale et est l'une des principales raisons de la guerre et de l'insécurité dans ce pays. Le retrait de ces forces est essentiel à l'instauration de la paix et de la sécurité en Afghanistan, et toute mesure qui fournirait le terrain pour le retrait de ces forces contribuera à la paix dans ce pays.

La République islamique d'Iran considère les mesures américaines comme une tentative de légitimer la présence de ses troupes en Afghanistan et s'y oppose.



Les États-Unis n'ont aucun statut juridique pour signer un accord de paix ou déterminer l'avenir de l'Afghanistan. Nous pensons que l’ONU a la capacité appropriée pour faciliter les négociations intra-afghanes ainsi que pour surveiller et assurer la mise en œuvre des accords conclus.

La République islamique d'Iran, tout en respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Afghanistan, est prête à fournir toute assistance pour instaurer la paix, la stabilité et la sécurité en Afghanistan conformément à sa stratégie de sécurité nationale. Nous espérons que le gouvernement qui sera établi en Afghanistan aura des relations amicales avec ses voisins et pourra éradiquer le terrorisme.

