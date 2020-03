Le festival américain Big Sky récompense le documentaire iranien «Sunless Shadows»

Dans «Sunless Shadows», Oskui établit une relation remarquable avec un groupe d'adolescentes qui purgent leur peine pour le crime grave du meurtre de leur père, de leur mari ou d'un autre membre masculin de la famille dans un centre de détention pour mineurs iranien.

«Nous décernons à Sunless Shadows une mention honorable pour avoir dénoncé le désespoir et la résilience de jeunes femmes iraniennes purgeant une peine dans un centre de détention pour mineurs, et l'opportunité improbable que leur incarcération leur permet car ils nouent des amitiés étroites et sont capables de parler librement de leurs regrets et de leurs espoirs », a écrit le jury dans un communiqué.

«I Am Not Alone» de Garin Hovannisian, d'Arménie, a été sélectionné comme meilleur long métrage documentaire tandis que le prix du meilleur court métrage est décerné à «Colette» du cinéaste américain Anthony Giacchino.

Le Big Sky Award a été décerné à «Public Trust» par le cinéaste américain David Garrett Byars et «A Bold Experiment» co-réalisé par Andrew Miller et Alexander Milan des États-Unis a été choisi comme meilleur mini-documentaire.

