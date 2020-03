Iran: le poste frontier de Mahran reprend ses activités

C'est à partir de ce dimanche, le 1er mars, que les douanes irakiennes ont commencé leurs services juridiques liés à l'importation de marchandises en provenance d'Iran; a déclaré le directeur général des douanes de la province d'Ilam (Ouest), M. Rouhollah Gholami, ajoutant que le processus d'entrée et de déchargement des camions de transport iraniens est rationalisé au poste frontière de Mehran.

Ce responsable a également indiqué que des camions irakiens étaient entrés dimanche matin à travers la frontière de Mahran pour transporter des marchandises iraniennes vers l'Irak.

Plus tôt, l’assistant du Gouverneur d’Ilam pour les affaires de sécurité a annoncé la fermeture de ce poste frontalier et qu’il arrêterait le processus de transport et traverserait les visiteurs dans cette zone jusqu’à nouvel ordre.

