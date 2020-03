Le coronavirus en Iran: 66 décès, 291 guéris, 1501 contaminés

Téhéran (IRNA)- L'épidémie de coronavirus s'aggrave dans le monde. On dénombre au total plus de 1501 cas de contaminations par le coronavirus et près de 66 décès en Iran.

Un vice-ministre de la Santé, Alireza Raisi, a annoncé aujourd'hui lundi, le 2 mars, douze nouveaux décès et 523 nouveaux cas de contamination depuis hier, portant le bilan dans le pays à 66 morts et 1501 cas confirmés comme positifs au coronavirus. Une grande majorité d'entre eux a été recensée à Téhéran, avec 225 nouveaux cas signalés depuis hier. Depuis l'annonce des premiers décès en Iran, nombre d'écoles et universités ont été fermés en Iran et de nombreux événements culturels ou sportifs repoussés, dans le cadre des mesures drastiques prévues pour faire face à l’épidémie. Les autorités ont également annoncé une réduction du temps de travail afin de limiter les risques de propagation du virus. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

