Coronavirus: la station internationale de ski de Dizin fermée par précaution

Alors que les mesures de prévention contre le coronavirus se sont renforcées, on dénombre au total plus de 1501 cas de contaminations par le coronavirus et près de 66 décès en Iran.

Le président du comité de ski d'Alborz, Sadek Kalhor, a également annoncé lundi l'annulation des tournois nationaux et asiatiques, qui devaient se tenir dans la station de ski de Dizin.



Selon lui, Disin sera désinfecté à ce moment.

Dizin est la plus grande station de ski d'Iran et l'une des plus hautes stations de ski de montagne au monde. Elle a été fondée en 1969.



Il s'agit de l'une des premières stations de ski en Iran, approuvée par la Fédération internationale de ski pour les compétitions internationales de sports d'hiver.

