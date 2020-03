Cinéma: bientôt un film irano-omanais en tournage

Dans une interview avec le journal Al-Shabiba lors de la Foire internationale d'Oman, Hashemi a déclaré que l'Iran et Oman avaient commencé à coopérer dans le secteur cinématographique et un accord a déjà été signé pour coproduire des films.

L'Iran et Oman entretiennent des liens et des alliances culturelles et sociales profondément enracinés, a déclaré Hashemi, ajoutant que le film, la première coproduction entre les deux pays, mettra l'accent sur les relations et les interactions sociales.

«La relation bilatérale a été très positive dans tous les domaines, y compris la culture»,

a déclaré le responsable iranien, soulignant que l'intrigue du film sera basée sur une histoire d'amour qui révèle les relations sociales et culturelles étroites entre les deux pays.



En outre, il a ajouté que d'autres accords et contrats culturels ont été signés et que les deux parties souhaitent étendre leur coopération dans les domaines culturel et artistique, notamment la Foire internationale du livre ou les festivals de films.

Hashemi a également rappelé que la Fondation internationale de la Foire du Livre de Téhéran, ainsi que d'autres éditeurs qui ont présenté plus de 200 nouveaux titres sur la culture, l'art, la littérature, la science et l'économie, entre autres, ont participé à la Foire du livre tenue à Muscat.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**