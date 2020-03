Lutte contre la drogue: l’Iran est celui qui reçoit le moins de soutien international

Téhéran (IRNA)-Le Secrétaire général du QG iranien de la lutte contre les stupéfiants, le général Eskandar Momeni, a déclaré: « L'Iran bénéficie du plus faible niveau de soutien international dans sa lutte contre la drogue et est pratiquement confronté à un double défi : « Lutter contre le trafic de drogue, les crimes organisés et le terrorisme, d’une part, et faire face aux sanctions cruelles et unilatérales de l’autre ».

Intervenant à la 63e réunion annuelle de la Commission des Nations Unies contre la drogue (CND) tenue au siège de l’ONU à Vienne, le général Eskandar Momeni a déclaré: « Au cours de l'année écoulée et depuis la dernière Session de la CND , 30 forces iraniennes ont été tuées ou blessées dans cette lutte inégale ». « Ce combattant solitaire en première ligne qu’est la République islamique d'Iran a pourtant réussi à découvrir environ 1000 tonnes de touts types de drogues. Une réalisation sans précédente dans l'histoire du monde », s’est-il félicité.