l'Iran condamne les «violences systématiques» contre les musulmans en Inde

Le très haut diplomate iranien a ajouté: « l'Iran est l'ami de l'Inde depuis des siècles. Nous appelons les autorités indiennes à assurer la prospérité de tous" les Indiens et à ne pas permettre que ce massacre insensé se poursuive. La voie à suivre doit passer par le dialogue et l'état de droit ».

Hier, des centaines d'Indiens et de citoyens européens dans plus de 18 pays ont exigé une action immédiate contre les auteurs des violences dans la capitale indienne en organisant des manifestations et des sit-in, manière de condamner les violences.

La capitale de l’Inde est en proie ces derniers jours à de graves violences contre la communauté musulmane qui ont fait 46 morts et plus de 300 blessés.

Des heurts entre partisans et opposants d’une loi controversée sur la citoyenneté, jugée discriminatoire envers les musulmans par ses détracteurs, ont dégénéré en affrontements communautaires, ces dernières semaines, entre hindous et musulmans.

Cette loi décidée par le gouvernement facilite l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan. A condition qu'ils ne soient pas musulmans.