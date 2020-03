Zarif remercie l'OMS, les pays amis de leur solidarité avec l'Iran contre COVID-19

«Merci à @WHO et aux pays amis pour leur solidarité dans la lutte contre le # COVID19 - face au #Terrorisme économique américain, qui a mis en danger les patients iraniens», a écrit Zarif dans un tweet lundi soir.



Il a ajouté que l'Iran avait actuellement besoin de «- Masques N95 et 3 couches, respirateurs, blouses chirurgicales, kits de test de coronavirus, PPF et boucliers visage / corps».

L'Organisation mondiale de la santé a envoyé lundi sa première cargaison de matériel médical destinée à aider l'Iran à lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus, dont le bilan officiel s'élève désormais à plus de 66 morts dans le pays.

https://fr.irna.ir/news/83699506/Coronavirus-aide-et-m%C3%A9decins-de-l-OMS-arrivent-en-Iran

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**