53 entreprises annoncent leur volonté d'investir au port iranien de Chabahar

Les procédures et les bons efforts des douanes et des gestionnaires du secteur des exportations et des importations à Chabahar ont fourni la base pour l'importation et l'exportation de certains produits de base nécessaires aux gouvernorats orientaux du pays par le biais de deux grandes entreprises via le port de Chabahar et la croissance significative des opérations de déchargement et de chargement dans le port.

La présence d'équipements modernes dans le port du Shahid Beheshti, le chargement et le déchargement de marchandises du port pour la consommation quotidienne, à environ 400 camions par jour, et tous les appareils ont fait des efforts pour accélérer et réduire les opérations de dédouanement afin de réduire le coût des marchandises, qui est l'une des priorités des fonctionnaires.

Dans une interview à l'IRNA, le directeur général des ports du Sistan et Balûchistân a déclaré que la demande de 53 entreprises d'investir dans le port de Shahid Beheshti à Chabahar constitue un tournant pour le développement de ce port, qui est loin du centre du pays, et que sa connexion avec l'eau gratuite jouera un rôle important dans le développement du commerce.

Behrouz Aghaï a ajouté: Compte tenu de l'emplacement stratégique du port de Chabahar, de son importance et de sa position particulière dans le commerce de l'Iran avec d'autres pays de la région, 170 délégations d'investisseurs locaux et étrangers, de gouvernements et de militaires ont visité ce grand port depuis le début de cette année. (Le 23 mars 2019).

Il a souligné les avantages de l'utilisation du port de Chabahar pour accéder aux eaux internationales ouvertes et la tendance du secteur privé national et étranger à investir dans le port, ajoutant que ces visites avaient conduit à 53 demandes d'investissement et 7 transactions d'une valeur de 408 milliards de tomans.



