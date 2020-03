L'Industrie iranienne a attiré 780 millions de dollars d'investissement étranger en 10 mois

La majeure partie des projets a été investie dans les cinq provinces de Zanjān (20%), Khorasan-e Razavi (17%), Kermânchâh (14%), Téhéran (8%) et Fars (7%).



Selon les statistiques de la même période, les Néerlandais ont investi 24%, les Emirats Arabes Unis 23%, la Chine 22%, la Turquie 10% et l'Allemagne 9% du volume total des investissements étrangers dans les secteurs industriel, minier et commercial de l'Iran.

