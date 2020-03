Alireza Raïssi a ajouté que Qom, Téhéran et Guilan sont les provinces iraniennes les plus touchées par cette épidémie.

L'épidémie du COVID-19 a déjà touché plus de 60 pays dans le monde. Elle a fait, au jour d'aujourd'hui, 91318 malades et 3131 décès. Mais 48291 cas de guérison déjà recensés à travers le monde sèment les graines de l'espoir chez les médecins et les chercheurs qui se sont mobilisés contre le Coronavirus.