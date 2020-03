Lutte contre le Coronavirus : Le Leader appelle les Iraniens à suivre les mesures de précaution et de prévention

L'Ayatollah Khamenei, s’exprimant à l’issue de sa plantation symbolique annuelle de deux jeunes pousses d’arbre, en appui à la Semaine des Ressources naturelles et à la Journée nationale de la plantation des arbres, ce mardi 3 mars, se penche sur la crise de l’épidémie mortelle du Coronavirus qui touche actuellement de nombreux pays du monde dont l’Iran pour saluer les efforts des responsables iraniens dans cette lutte.

Le Leader de la Révolution islamique a planté deux jeunes arbres, le 3 mars 2020. ©leader.ir

« Dès le premier jour, les autorités iraniennes faisant preuve de la cordialité ont rendu public les informations et ont agi avec l’honnêteté et la transparence pour mettre le peuple au courant. Mais certains pays où la maladie est plus grave et plus répandue dissimulent (l'ampleur de l'épidémie) », a déploré le Leader avant de souhaiter la santé et un prompt rétablissement pour les personnes touchées dans ces pays.

L’Ayatollah Khamenei avait, plus tôt, salué chaleureusement les efforts inlassables du ministère de la Santé, des infirmiers et des médecins du pays pour lutter contre l’épidémie de la COVID-19 qui touche l’Iran.

Il a déclaré que de tels efforts avaient favorisé le statut de la communauté médicale et infirmière dans le pays. Le Leader de la RII avait souhaité à cette occasion plein succès aux équipes médicales dans leur lutte contre ce virus mortel, tâche qu'il a qualifiée de « difficile et de capitale ».

L'Ayatollah Ali Khamenei a également exprimé l'espoir que le virus soit déraciné dès que possible.