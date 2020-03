Zarif s'entretient avec son homologue norvégienne sur la coopération dans la lutte contre le coronavirus

Dans une conversation téléphonique séparée le même jour, Zarif a également discuté de l'épidémie du virus avec son homologue irakien Mohamed Ali Alhakim.



Lundi, Zarif a exprimé sa gratitude à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux pays amis pour leur solidarité avec l'Iran dans la lutte contre la nouvelle épidémie de coronavirus.



«Merci à @WHO et aux pays amis pour leur solidarité dans la lutte contre # COVID19 - face au #Terrorisme économique américain, qui a mis en danger les patients iraniens», a écrit Zarif dans un tweet lundi.

Il a ajouté que l'Iran avait actuellement besoin de - Masques N95 et 3 couches, respirateurs, blouses chirurgicales, kits de test de coronavirus, PPF et écrans faciaux / corporels.

