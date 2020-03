Un convoi d'aide française contre le Coronavirus livré à l'Iran

S’adressant au correspondant de l’IRNA en marge de la cérémonie de la remise de la cargaison, l’ambassadeur de France en Iran, Philippe Thiébaud, a affiché, à cette occasion, la solidarité des autorités françaises avec le gouvernement et la nation iraniens. « C'est un problème qui ne se limite pas aux Iraniens, et 70 autres pays y font face», a-t-il déclaré.

S’agissant de l’assistance médicale promise par le trio européen (France, Allemagne, Royaume-Unis), à l’Iran, en pleine période de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, qui intervient au moment où le pays est aux prises avec les pires sanctions et restrictions imposées par les Etats-Unis, l’ambassadeur de France à Téhéran, a déclaré : «La cargaison comprend des articles demandés par les autorités iraniennes. Il s’agit des appareils et kits pour le test et le dépistage ainsi que d'autres équipements nécessaires, notamment des bottes, des vêtements de protection et des gants pour le personnel médical ».

« Ce n'est qu'une partie de l'aide », a poursuivi le diplomate avant d’ajouter : « La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont également engagés à envoyer à l'Iran une aide supplémentaire d'un montant de près de cinq millions d'euros par le biais de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres agences des Nations unies pour lutter contre l'épidémie de Corona ».

Adressant une pensée aux personnes touchées et au personnel de traitement travaillant au contact des malades, M.Thiébaud a salué les membres du personnel médical pour leurs sacrifices et contributions dans la lutte en cours contre l'épidémie du nouveau coronavirus et pour leur volonté à surmonter la crise.

« Nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes infectées. Nous exprimons également notre solidarité avec le ministère iranien de la Santé », a encore réagi l’ambassadeur de France à Téhéran.

Philippe Thiébaud évoque également l'envoi d'une délégation médicale en Iran dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus et indique : « Nous répondrons bien-sûr aux demandes de l'Iran. Nous sommes également en contact avec des médecins iraniens. Toujours à cette fin, l'Institut Pasteur d'Iran est en contact avec son homologue français. Les deux collaborent et ont des échanges d’informations autour de l’épidémie dans le but de contrer la crise », a-t-il précisé.