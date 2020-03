Conférence extraordinaire de l'OPEP: le ministre iranien du Pétrole arrive à Vienne

La réunion extraordinaire de (OPEP) se tient en pleine crise du coronavirus, Covid 19,qui a dans un certain nombre de pays, nui aux marchés mondiaux du pétrole.



Et les ministres du pétrole de l'intérieur (OPEP) et de l'extérieur ont convenu en décembre dernier d'augmenter le volume de production réduit de 500 000 barils afin de stabiliser et d'équilibrer les marchés mondiaux.

Les ministres des pays exportateurs de pétrole doivent décider de nouvelles réductions de production pour contrer les effets négatifs du coronavirus sur la production du pétrole dans certains pays.

La demande d'achats de pétrole, en particulier de la Chine en tant que plus grand importateur de pétrole au monde, a diminué en raison de la fermeture de certaines industries de production, ce qui a entraîné une diminution des expéditions mondiales, affectée par la propagation du Coronavirus et une diminution de la demande de pétrole.