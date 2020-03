Pétrole: le coronavirus n'a pas affecté la production iranienne

À son arrivée à Vienne, Bijan Zanganeh, avant d'assister à une réunion d'urgence de l'OPEP, a déclaré aux journalistes que nous assistons à une baisse des transports et des villes.



Il a souligné que le marché pétrolier est actuellement excédentaire en raison de la propagation du coronavirus, déclarant qu'il est nécessaire que l'OPEP et les non-membres de l'OPEP fassent de leur mieux pour équilibrer le marché pétrolier.



Selon Zanganeh, sur proposition du Comité technique mixte (JTC) conjoint OPEP et non OPEP et du Secrétariat, au moins environ 500 000 barils par jour devraient être coupés.

Répondant à une question de savoir si l'Iran poursuit une politique de plus de 500 000 barils de réduction du pétrole, le ministre iranien du Pétrole a ajouté que la politique ne fonctionne pas ici, pas les opinions des experts.



Zanganeh est arrivé ce matin à Vienne, en Autriche, pour assister à la réunion extraordinaire de l'OPEP. Lors de la réunion, les ministres des pays exportateurs de pétrole doivent décider de nouvelles réductions de production pour contrer les effets négatifs du coronavirus sur la demande. La 178e réunion de l'OPEP et la 8e réunion ministérielle conjointe de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendront au siège de l'organisation à Vienne les 5 et 6 mars.