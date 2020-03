Coronavirus: l'Iran est «prêt» à lutter contre la propagation de l'épidémie, selon l'envoyé de l'OMS

Les remarques du responsable onusien sont intervenues, mercredi, lors de sa visite en compagnie d'une délégation d'experts chinois et internationaux à l'hôpital Masih Danechvari de Téhéran, pour examiner de plus près les mesures précises prises dans le pays pour lutter contre le coronavirus et freiner la propagation de cette épidémie.

Le représentant de l'OMS, lors de cette visite d'inspection, a noté les énergies prestigieuses dont jouit la République islamique dans le cadre de la lutte contre ce virus, soulignant que l'Iran était pleinement préparé et sera en mesure dans un avenir proche de mettre fin à cette épidémie.



L'envoyé des Nations Unies a également salué les efforts du ministère iranien de la Santé visant à contenir le virus Corona, déclarant que l'Iran avait incarné ses grandes capacités de lutte contre les maladies infectieuses et les catastrophes naturelles, y compris les inondations importantes auxquelles il a été exposé au cours de l'année en cours.

Egalement, la délégation internationale en visite a souligné la nécessité d'une coopération bilatérale entre l'Iran et la santé mondiale en tant que pilier pour influencer les efforts dans le contexte de la maîtrise de ce virus et de la limitation de sa propagation.



Il est rapporté que, sur la base des dernières statistiques du Ministère de la santé, du traitement et de l'éducation médicale sur les résultats de l'infection par un coronavirus en Iran, mercredi, le nombre d'infections a atteint 2 922 personnes, 92 décès, tandis que 522 personnes ont jusqu'à présent quitté les hôpitaux après s'être remises de la maladie.

