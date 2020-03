Expo photo: la beauté de la région montagneuse d'Horaman à l'honneur à Londres

Après l'organisation des expositions à Paris et à Zürich, l'été dernier, le photographe iranien Taleb Heidari présentera 40 de ses œuvres, le 15 mars 2020 à Londres.

Oraman ou Huraman ou Hawraman Takht dans la province du Kurdistan, à l'ouest de l'Iran, est un village de montagne ressemblant au village à plusieurs niveaux de Masouleh dans la province de Gilan mais à une échelle beaucoup plus grande. Pour cette raison, il a été surnommé «1 000 Masouleh».

Oraman est voisin de l'Irak à l'ouest et de la ville de Javanroud au sud. Le village se connecte à la ville de Mehran via une route de 65 kilomètres. Oraman est entouré par les montagnes de la chaîne Zagros et a des températures douces au printemps et en été mais des hivers très froids et longs.



Le nom du village comprend le mot «Ahura» et le mot «Homme», qui signifie maison, terre ou lieu; par conséquent, le nom Oraman ou Huraman ou Hawraman signifie la terre d'Ahura (divinités angéliques zoroastriennes). Les habitants croient que le village était autrefois une ville magnifique et ajoutent souvent un «Takht», qui signifie centre et capitale, à son nom. Les restes des temples de feu Sassanide (226-651 CE) disséminés dans la région témoignent de l'histoire ancienne d'Oraman.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**