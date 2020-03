Zarif parle au téléphone avec des responsables étrangers de l'épidémie du nouveau coronavirus

Mercredi, lors d'une des conversations téléphoniques, Zarif et son homologue norvégienne Ine Marie Eriksen Soreide ont parlé de la coopération Téhéran-Oslo dans la lutte contre le coronavirus.



Dans une autre conversation, Zarif et le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis ont discuté de la dernière situation de l'épidémie de coronavirus dans le monde, des mesures de l'Iran à cet égard et des moyens collectifs de lutter contre la maladie.

Zarif a également eu des entretiens avec le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, et avec le Pakistanais Shah Mahmood Qureshi. Lors des entretiens avec le plus haut diplomate pakistanais, les deux parties ont discuté des développements en cours en Afghanistan.



Toujours lors d'une conversation téléphonique avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ils ont échangé des vues sur la situation actuelle à Idlib en Syrie et sur le processus d'Astana pour établir la paix dans le pays arabe, selon le site Internet du ministère des Affaires étrangères.

Dans une autre conversation téléphonique, Zarif et le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, ont discuté de l'épidémie du coronavirus dans le monde, des mesures de l'Iran dans la lutte contre la maladie, des derniers développements concernant le JCPOA et du récent rapport biaisé de l'Agence internationale de l'énergie atomique contre l'Iran.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**