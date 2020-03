Inde: les récents événements sont incompatibles avec la culture et la civilisation indiennes (Larijani)

«L'Inde a été le pays de divers groupes ethniques, langues, religions et cultures et la survenance de tels problèmes n'est pas compatible avec l'esprit de la culture et de la civilisation indiennes», a déclaré Ali Larijani à l'ICANA jeudi.



La nouvelle loi sur la citoyenneté est interprétée comme imposant certaines restrictions aux musulmans et cela a suscité des inquiétudes, a-t-il dit, ajoutant: «Les musulmans font partie de la culture et de la société indiennes et jouent un rôle dans le développement du pays».

«Nous attendons du gouvernement indien qu'il utilise toutes ses capacités et toutes ses opportunités pour mettre fin aux affrontements et résoudre les différends pacifiquement», a-t-il noté.



En décembre, le Parlement indien a adopté une loi qui accélère la citoyenneté des minorités non musulmanes persécutées des pays voisins. Plus de 40 personnes ont été tuées la semaine dernière à New Delhi dans des violences sectaires déclenchées par la loi sur la citoyenneté.

Les experts avertissent que la loi pourrait finalement conduire à l'expulsion ou à la détention - mais, même si ce n'est pas le cas, elle contribue à la marginalisation.



Le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné les affrontements dans un tweet. «L'Iran condamne la vague de violence organisée contre les musulmans indiens. Pendant des siècles, l'Iran est un ami de l'Inde. Nous exhortons les autorités indiennes à assurer le bien-être de TOUS les Indiens et à ne pas laisser les agressions insensées prévaloir. La voie à suivre réside dans le dialogue pacifique et l'état de droit », a-t-il écrit le 2 mars, ce qui a conduit à la convocation de l'ambassadeur d'Iran en Inde.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**