Deal du siècle : l'Iran et le Hamas se sont mis d'accord sur une approche unifiée

Une délégation du Hamas dirigée par Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine (Hamas), qui se trouve à Moscou à l’invitation des autorités russes, a rencontré l'ambassadeur iranien à Moscou Kazem Jalali, a rapporté le correspondant de l’IRNA, le jeudi 5 mars.

Lors de la rencontre, les deux parties se sont penchés sur les dernières évolutions politiques en Palestine, en particulier après le dévoilement du « Deal du siècle », un prétendu « plan de paix » présenté par le président Trump à son « ami » Benjamin Netanyahu, pour mettra pas un terme au conflit israélo-palestinien !

Kazem Jalali et Ismaël Haniyeh ont souligné la nécessité de la poursuite de la « Résistance », seule option possible, à leurs yeux, pour la victoire des Palestiniens et leur cause et pour garantir les droits bafoués de ce peuple opprimé.

La rencontre était également axée sur la nécessité d'une approche unifiée des pays musulmans pour contrer le plan américano-sioniste, Deal du siècle.